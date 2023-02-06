Кличко передал генераторы от европейских партнеров военным и "Киевтеплоэнерго"

"Три из полученных от фонда генераторов мы уже передали КП "Киевтеплоэнерго". Их установили в Голосеевском районе. А один генератор сегодня передаем в воинскую часть. Общая стоимость этих генераторов – около 400 тысяч евро", - заявил Кличко.

Он отметил, что котельные, которым передали три генератора мощностью 400 кВт от благотворительного фонда, обслуживают более ста зданий. Из них 70 - жилые дома, два детских сада и школа.

В КГГА напоминают, что в целом Киев уже получил от международных партнеров несколько сотен генераторов разной мощности. Ими оборудованы более 60 котельных города.

Закупает Киев и мобильные котельные. Недавно приобрели 12 таких передвижных котельных, которые получило коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго".

В процессе производства более 10 мобильных котельных для столицы. В случае отсутствия теплоснабжения они могут быть оперативно размещены в учреждениях социальной сферы - больницах, школах, детсадах.