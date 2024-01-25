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Кличко передав бійцям 42 ОМБр партію дронів

Четвер 25 січня 2024 17:34
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Кличко передав бійцям 42 ОМБр партію дронів Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав партію дронів 42 бригаді, яка захищає Україну на сході. Допомогу захисники отримали в день заснування бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Сьогодні день свого заснування відзначає 42 окрема механізована бригада оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ. Зараз бійці захищають Україну на передовій на Донбасі. Передали їм в подарунок 50 FPV-дронів. Щоб допомагали нашим захисникам нищити ворога! Наближаємо Перемогу разом", - наголосив Кличко.

Він також побажав бійцям успішно виконаних бойових завдань, сил, оптимізму та якнайшвидшого повернення додому з перемогою.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко передав захисникам Авдіївки понад 200 дронів, які вони замовляли разом з братом - Володимиром Кличком.

Також Кличко повідомив, що з 7 млрд гривень, які Київ спрямував у 2023 році на допомогу військовим, понад 1 мільярд гривень було витрачено на закупівлю дронів для ЗСУ.

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Київ Віталий Кличко
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