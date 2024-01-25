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Кличко передал бойцам 42 ОМБр партию дронов

Четверг 25 января 2024 17:40
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Кличко передал бойцам 42 ОМБр партию дронов Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал партию дронов 42 бригаде, защищающей Украину на востоке. Помощь защитники получили в день основания бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Сегодня день своего основания отмечает 42 отдельная механизированная бригада оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Сейчас бойцы защищают Украину на передовой на Донбассе. Передали им в подарок 50 FPV-дронов. Чтобы помогали нашим защитникам уничтожать врага!" Приближаем Победу вместе подчеркнул Кличко.

Он также пожелал бойцам успешно выполненных боевых задач, сил, оптимизма и скорейшего возвращения домой с победой.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал защитникам Авдеевки более 200 дронов, которые они заказывали вместе с братом - Владимиром Кличко.

Также Кличко сообщил, что из 7 млрд гривен, которые Киев направил в 2023 году на помощь военным, более 1 миллиарда гривен было потрачено на закупку дронов для ВСУ.

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Киев Виталий Кличко
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