Кличко передал столичному гарнизону ГСЧС новую аварийно-спасательную технику и новое снаряжение

Мэр Киева Виталий Кличко передал киевским спасателям 7 единиц новой аварийно-спасательной техники и новое снаряжение. Спецтехнику закупили в рамках городской целевой программы по переоснащению спасательных служб Киева, на которую с 2020 года было выделено около 45 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Мы передаем Киевскому гарнизону ГСЧС столицы 6 единиц аварийно-спасательной техники. И один командно-штабной автомобиль - коммунальной аварийно-спасательной службе КАСС "Киевская служба спасения". Я хочу поблагодарить спасателей Киева за самоотверженность и профессиональную работу, за спасенные жизни и безопасность в столице. Город заботится о том, чтобы вы были обеспечены всем необходимым для выполнения своей опасной миссии", - подчеркнул Виталий Кличко.

В частности, киевские спасатели получили новые автомобили для тушения пожаров в густонаселенных районах столицы и новое снаряжение для экстренного реагирования во время чрезвычайных ситуаций.

А за последние 5 лет, по словам Виталия Кличко, для КАСС "Киевская служба спасения" было приобретено 6 единиц спецтехники, для Киевского гарнизона ГСЧС - 16. В том числе пожарно-спасательные и водолазные автомобили, телескопические подъемники и т.д.

"Наша задача - обеспечить спасателей современным снаряжением, спецавтомобилями и надежным оборудованием. За последние 5 лет для нужд спасателей город приобрел 22 новых аварийно-спасательных автомобиля, более 200 комплектов защитного снаряжения, 220 комплектов спецодежды. Это самое малое, что мы можем сделать для специалистов, которые для спасения людей ежедневно рискуют своей жизнью. Замечу, что за 5 лет аварийно-спасательные службы столицы спасли почти 2 тыс. жизней", - подчеркнул лидер "УДАРа" Виталий Кличко.