ru ua
Ср, 12 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кличко передал столичному гарнизону ГСЧС новую аварийно-спасательную технику и новое снаряжение

Новина українською →
Киев, Среда 12 января 2022 14:41
Кличко передал столичному гарнизону ГСЧС новую аварийно-спасательную технику и новое снаряжение Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр Киева Виталий Кличко передал киевским спасателям 7 единиц новой аварийно-спасательной техники и новое снаряжение. Спецтехнику закупили в рамках городской целевой программы по переоснащению спасательных служб Киева, на которую с 2020 года было выделено около 45 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Мы передаем Киевскому гарнизону ГСЧС столицы 6 единиц аварийно-спасательной техники. И один командно-штабной автомобиль - коммунальной аварийно-спасательной службе КАСС "Киевская служба спасения". Я хочу поблагодарить спасателей Киева за самоотверженность и профессиональную работу, за спасенные жизни и безопасность в столице. Город заботится о том, чтобы вы были обеспечены всем необходимым для выполнения своей опасной миссии", - подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко передал столичному гарнизону ГСЧС новую аварийно-спасательную технику и новое снаряжение

В частности, киевские спасатели получили новые автомобили для тушения пожаров в густонаселенных районах столицы и новое снаряжение для экстренного реагирования во время чрезвычайных ситуаций.

А за последние 5 лет, по словам Виталия Кличко, для КАСС "Киевская служба спасения" было приобретено 6 единиц спецтехники, для Киевского гарнизона ГСЧС - 16. В том числе пожарно-спасательные и водолазные автомобили, телескопические подъемники и т.д.

Кличко передал столичному гарнизону ГСЧС новую аварийно-спасательную технику и новое снаряжение

"Наша задача - обеспечить спасателей современным снаряжением, спецавтомобилями и надежным оборудованием. За последние 5 лет для нужд спасателей город приобрел 22 новых аварийно-спасательных автомобиля, более 200 комплектов защитного снаряжения, 220 комплектов спецодежды. Это самое малое, что мы можем сделать для специалистов, которые для спасения людей ежедневно рискуют своей жизнью. Замечу, что за 5 лет аварийно-спасательные службы столицы спасли почти 2 тыс. жизней", - подчеркнул лидер "УДАРа" Виталий Кличко.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко посетил семью Оноприенко, которая создала детский дом семейного типа. Город предоставил семье, которая взяла на воспитание 5 детей, 4-комнатную квартиру площадью 127,5 кв. м в Дарницком районе столицы с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
NEWS
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
От хлеба до бензина: цены на 30 потребительских товаров в Украине будут отслеживать ежедневно
DAILY
Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Еще по одной. Зачем в Украине и мире делают бустерную дозу вакцины от COVID