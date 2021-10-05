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Кличко оценил возможность союза с Разумковым и Гройсманом

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Киев, Вторник 05 октября 2021 09:26
Кличко оценил возможность союза с Разумковым и Гройсманом Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Ульяна Безпалько

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал отношения с главой ВР Дмитрием Разумковым и лидером партии "Украинская стратегия" Владимиром Гройсманом. Он имеет с ними нормальные рабочие отношения.

Об этом городской голова рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я человек неконфликтный. Могу честно сказать, что рад тому, что у меня нет врагов или людей, с которыми я не мог бы общаться. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - рассказал Кличко.

Напомним, мэр Киева также рассказал об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Кличко, Банковая полностью абстрагировалась от общения с ним.

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Виталий Кличко Владимир Гройсман Дмитрий Разумков
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