Кличко оценил возможность союза с Разумковым и Гройсманом
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал отношения с главой ВР Дмитрием Разумковым и лидером партии "Украинская стратегия" Владимиром Гройсманом. Он имеет с ними нормальные рабочие отношения.
Об этом городской голова рассказал в интервью РБК-Украина.
"Я человек неконфликтный. Могу честно сказать, что рад тому, что у меня нет врагов или людей, с которыми я не мог бы общаться. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", - рассказал Кличко.
Напомним, мэр Киева также рассказал об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Кличко, Банковая полностью абстрагировалась от общения с ним.