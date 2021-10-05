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Кличко оцінив можливість союзу з Разумковим і Гройсманом

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 09:26
Кличко оцінив можливість союзу з Разумковим і Гройсманом Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Уляна Безпалько

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував відносини з главою ВР Дмитром Разумковим та лідером партії "Українська стратегія" Володимиром Гройсманом. Він має з ними нормальні робочі відносини.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я людина неконфліктна. Можу чесно сказати, що радий тому, що у мене немає ворогів або людей, з якими я не міг би комунікувати. З усіма людьми, яких ви перерахували, у мене нормальні робочі та людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоб співпрацювати", - розповів Кличко.

Нагадаємо, мер Києва також розповів про стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Кличка, банкова повністю абстрагувалася від спілкування з ним.

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