Кличко отримав нагороду European Future Award та закликав Європу до солідарності з Україною

Розрахунок кремля та відмова від капітуляції

Мер столиці наголосив, що путін жорстокими бомбардуваннями прагне підкорити Україну та змусити мільйони людей виїхати до Європи.

"Ми більше ніколи не хочемо війни в Європі. Мир потребує нашої спільної відповідальності. Свобода потребує людей, які захищають один одного", - сказав Кличко.

За його словами, російський президент сподівається, що європейські країни втомляться від підтримки й змусять Україну капітулювати.

"Але цього ніколи не станеться", - упевнений очільник столиці.

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Він розповів, що планував особисто прибути до Берліна для отримання нагороди "Європейське майбутнє", але вирішив залишитися у Києві через щоденні російські обстріли.

Також мер підкреслив, що саме надія на спільне майбутнє в Європі дає українцям сили продовжувати опір.

Значення премії European Future Award

Премією European Future Award, яка проходить під патронатом віцеканцлера Німеччини Ларса Клінгбайля, відзначають діячів, які захищають свободу, права людини, солідарність та зміцнюють європейську єдність.

Журі наголосило, що діяльність Кличка виходить за межі захисту Києва та України, адже його робота - це захист права людей жити вільно й самостійно обирати власне майбутнє.