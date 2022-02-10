Кличко отреагировал на взяточничество Трубицына: надо избавляться от коррупционеров

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ по поводу необходимости проведения объективного и всестороннего расследования возможного взяточничества депутата от "Слуги народа" Трубицына, которого задержали на днях. И заявил, что и в дальнейшем городские власти будут избавляться от коррупционеров, несмотря на партийные цвета и должности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram-канале .

"Друзья! Рассчитываю на объективное и всестороннее расследование НАБУ в отношении депутата Киевсовета и его подельников, которых правоохранители задержали на взятке. Я всегда говорил и еще раз подчеркиваю: мы будем избавляться от коррупционеров, которые, работая в городской власти, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток. И будем и дальше помогать правоохранительным органам привлечь к ответственности таких "деятелей". Несмотря на партийные цвета, должности или регалии", - заявил Кличко.

По его словам, беспристрастные и активные действия правоохранителей являются залогом соблюдения законности и четким сигналом пытающимся обойти закон.