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Кличко отреагировал на взяточничество Трубицына: надо избавляться от коррупционеров

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Киев, Четверг 10 февраля 2022 17:13
Кличко отреагировал на взяточничество Трубицына: надо избавляться от коррупционеров Фото: лидер "УДАРа" Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко обратился в НАБУ по поводу необходимости проведения объективного и всестороннего расследования возможного взяточничества депутата от "Слуги народа" Трубицына, которого задержали на днях. И заявил, что и в дальнейшем городские власти будут избавляться от коррупционеров, несмотря на партийные цвета и должности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram-канале.

"Друзья! Рассчитываю на объективное и всестороннее расследование НАБУ в отношении депутата Киевсовета и его подельников, которых правоохранители задержали на взятке. Я всегда говорил и еще раз подчеркиваю: мы будем избавляться от коррупционеров, которые, работая в городской власти, соблазнились на конверты, чемоданы, вымогательство взяток. И будем и дальше помогать правоохранительным органам привлечь к ответственности таких "деятелей". Несмотря на партийные цвета, должности или регалии", - заявил Кличко.

По его словам, беспристрастные и активные действия правоохранителей являются залогом соблюдения законности и четким сигналом пытающимся обойти закон.

Как стало известно 10 февраля, за коррупционную деятельность был задержан депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын. Он обвиняется в получении взятки в размере 1 млн. 260 тыс. грн. Ранее НАБУ сообщало, что разоблачило на взятке депутата Киевсовета от "Слуги народа", но он скрылся на авто. Дело возбудили по выдаче разрешений на торговлю в МАФах.

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Виталий Кличко
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