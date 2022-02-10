ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кличко відреагував на хабарництво Трубіцина: треба позбавлятися корупціонерів

Новость на русском →
Київ, Четвер 10 лютого 2022 17:13
Кличко відреагував на хабарництво Трубіцина: треба позбавлятися корупціонерів Фото: лідер "УДАРу" Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ щодо необхідності проведення об’єктивного та всебічного розслідування можливого хабарництва депутата від "Слуги народу" Трубіцина, якого затримали на днях. І заявив, що й надалі міська влада позбавлятиметься корупціонерів, попри партійні кольори та посади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram-каналі.

"Друзі! Розраховую на об‘єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників, яких правоохоронці затримали на хабарі. Я завжди говорив і ще раз наголошую: ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І будемо надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких "діячів". Незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії", - заявив Кличко.

За його словами, неупереджені і активні дії правоохоронців є запорукою дотримання законності і чітким сигналом тим, хто намагається обійти закон.

Як стало відомо 10 лютого, за корупційну діяльність було затримано депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина. Він звинувачується в отриманні хабара у розмірі 1 млн 260 тис. грн.

Раніше НАБУ повідомляло, що викрило на хабарі депутата Київради від "Слуги народу", але він утік на авто. Справу порушили стосовно видачі дозволів на торгівлю в МАФах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
Путін має намір "добиватися" від США та НАТО юридично закріплених "гарантій"
DAILY
Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Білоруський фронт. Що стоїть за погрозами Лукашенка і чи готовий він до агресії проти України