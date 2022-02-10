Кличко відреагував на хабарництво Трубіцина: треба позбавлятися корупціонерів

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ щодо необхідності проведення об’єктивного та всебічного розслідування можливого хабарництва депутата від "Слуги народу" Трубіцина, якого затримали на днях. І заявив, що й надалі міська влада позбавлятиметься корупціонерів, попри партійні кольори та посади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram-каналі .

"Друзі! Розраховую на об‘єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників, яких правоохоронці затримали на хабарі. Я завжди говорив і ще раз наголошую: ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І будемо надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких "діячів". Незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії", - заявив Кличко.

За його словами, неупереджені і активні дії правоохоронців є запорукою дотримання законності і чітким сигналом тим, хто намагається обійти закон.