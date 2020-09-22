Кличко открыл паркинг в зоопарке, чтобы разгрузить проспект Победы

Для обустройства здания паркинга на территории зоопарка демонтировали устаревшие и аварийные помещения, а часть сооружений перенесли.

"Новый паркинг оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами, которые интегрированы в общую диспетчерскую систему зоопарке. Здесь установили и энергоэффективную систему автоматического управления освещением паркинга. С учетом роста количества электротранспорта на паркинге установили 7 зарядных станций, позволяющих одновременно заряжать 21 электронный автомобиль. Работает современная охранная система", - сообщил Кличко.

Для возможности входа посетителей с паркинга до зоопарка на первом этаже обустроили входную группу с кассой.

Для оплаты услуг парковки и покупки билетов в зоопарк, кроме кассы установили 3 автомата для безналичного расчета, и еще один, который поддерживает также операции с бумажными деньгами. Все платежные терминалы и сама система управления паркингом изготовлены и установлены отечественным производителем.