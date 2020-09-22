Кличко открыл паркинг в зоопарке, чтобы разгрузить проспект Победы

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый трехэтажный парковочный комплекс, который возвели на территории столичного зоопарка.
Об этом говорится на сайте городского головы.
"Сегодня мы открываем трехэтажный "Зоопаркинг" на 435 паркомест. Вопрос создания этого объекта стоял давно. Именно поэтому, с начала реконструкции киевского зоопарка мы начали возведение паркинга для его посетителей. Для того чтобы разгрузить проспект Победы, паркинг расположен на территории хозяйственной зоны зоопарка - со стороны улицы Зоологической. Это сегодня - лучший муниципальный паркинг в Украине", - сказал Кличко.
Для обустройства здания паркинга на территории зоопарка демонтировали устаревшие и аварийные помещения, а часть сооружений перенесли.
"Новый паркинг оборудован всеми необходимыми современными инженерными системами, которые интегрированы в общую диспетчерскую систему зоопарке. Здесь установили и энергоэффективную систему автоматического управления освещением паркинга. С учетом роста количества электротранспорта на паркинге установили 7 зарядных станций, позволяющих одновременно заряжать 21 электронный автомобиль. Работает современная охранная система", - сообщил Кличко.
Для возможности входа посетителей с паркинга до зоопарка на первом этаже обустроили входную группу с кассой.
Для оплаты услуг парковки и покупки билетов в зоопарк, кроме кассы установили 3 автомата для безналичного расчета, и еще один, который поддерживает также операции с бумажными деньгами. Все платежные терминалы и сама система управления паркингом изготовлены и установлены отечественным производителем.
"На паркинге созданы удобные условия для маломобильных групп населения. - Места парковки для посетителей с инвалидностью расположены на первом этаже, возле кассы и входа в зоопарк. Установлены 3 лифта, обустроенный пандус и широкие проходы, туалет оборудован вспомогательными устройствами. Рядом расположена комната матери и ребенка", - подчеркнул мэр столицы.
Вокруг паркинга также проведено благоустройство территории: установлены скамьи для сидения, новое освещение, высажены деревья и кустарники, газон с автоматическим поливом. На объекте также обустроили велопарковку.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле шести станций метро оборудуют парковки. Всего на них можно будет разместить около двух тысяч автомобилей.