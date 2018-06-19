Кличко открыл обновленный парк "Отрадный" в Соломенском районе Киева

Масштабные ремонтные работы в парках Киева начали в прошлом году

Мэр Киева Виталий Кличко открыл после капитального ремонта парк "Отрадный" в Соломенском районе столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

Он, в частности, осмотрел парковую зону, детские площадки, зоны для занятий спортом.

Парк был построен около полувека назад, однако в последний раз ремонтные работы здесь осуществляли более 10 лет назад.

"В прошлом году мы начали масштабные ремонтные работы в столичных парках, чтобы они стали современными и комфортными зонами отдыха для киевлян и гостей города. Сегодня, напомню, примером такого золотого стандарта парков является парк "Наталка" на Оболони. И мы не уменьшаем темпы. В конце мая, к Дню города, открыли еще одну зону отдыха в центре города – парк "Владимирская горка". Сегодня же презентуем после капитального ремонта парк "Отрадный", - заявил городской голова.

В парке создали зеленый лабиринт, обустроили новые дорожки, установили систему полива. Также в зоне отдыха поставили 100 новых скамеек и 100 урн, обустроили новое современное освещение.

Есть в обновленном парке и поле для мини-футбола, детская площадка для детей дошкольного возраста и уникальная велодорожка, по которой можно ездить не только на велосипедах, но и на роликах, и на скейтах.

"Уже скоро мы откроем после капитальных ремонтов и другие парки, где идут сегодня работы. Киев - город парков. И наша задача, чтобы парки в Киеве были высокого уровня, уровня европейской столицы", - добавил мэр.

Кличко отметил, что сейчас масштабные капитальные ремонтные работы продолжаются в пяти городских парках – в Сырецком парке, парках "Победа", "Совки", парке Партизанской славы, на второй очереди парка "Наталка".