Кличко відкрив оновлений парк "Відрадний" в Солом’янському районі Києва

Масштабні ремонтні роботи в парках Києва розпочали минулого року

Мер Києва Віталій Кличко відкрив після капітального ремонту парк "Відрадний" в Солом’янському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба мера Києва.

Він, зокрема, оглянув паркову зону, дитячі майданчики, зони для занять спортом.

Парк був збудований близько півстоліття тому, однак востаннє ремонтні роботи тут здійснювали більше 10 років тому.

"Минулого року ми розпочали масштабні ремонтні роботи у столичних парках, аби вони стали сучасними та комфортними зонами відпочинку для киян і гостей міста. Сьогодні, нагадаю, прикладом такого золотого стандарту парків є парк "Наталка" на Оболоні. І ми не збавляємо темпів. Наприкінці травня, до Дня міста, відкрили ще одну зону відпочинку в центрі міста – парк "Володимирська гірка". Сьогодні ж презентуємо після капітального ремонту парк "Відрадний", - заявив міський голова.

У парку створили зелений лабіринт, облаштували нові доріжки, встановили систему поливу. Також в зоні відпочинку поставили 100 нових лав та 100 урн, облаштували нове сучасне освітлення.

Є в оновленому парку і поле для міні-футболу, дитячий майданчик для дітей дошкільного віку та унікальна велодоріжка, по якій можна їздити не тільки на велосипедах, а й на роликах, та скейтах.

"Вже невдовзі ми відкриємо після капітальних ремонтів й інші парки, де тривають сьогодні роботи. Київ - місто парків. І наше завдання, щоб парки в Києві були високого рівня, рівня європейської столиці", - додав мер.

Кличко зауважив, що наразі масштабні капітальні ремонтні роботи тривають у п’яти міських парках – в Сирецькому парку, парках "Перемога", "Совки", парку Партизанської слави, на другій черзі парку "Наталка".