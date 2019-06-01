Мэр Киева Виталий Кличко открыл обновленную Аллею художников, которую капитально отремонтировали и продлили до столичного фуникулера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

Также Кличко провел небольшую экскурсию новыми туристическими маршрутами экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который принял участие в открытии Аллеи художников.

"Сегодня - знаковое событие! Мы презентуем обновленную Аллею художников. Я убежден, она станет киевским Монмартром. Поэтому сегодня праздник и для киевлян, и для наших художников, которые выставляют здесь свои работы. Прогуливаясь по этой аллее, можно увидеть красивые виды на Подол и реку Днепр. Это также важное туристическое место. Ежедневно его посещают тысячи киевлян и иностранцев, которые и любуются Киевом и через творчество наших художников узнают больше об Украине и о нашей столице. Которые покупают и популяризируют украинское искусство", - обратился к киевлянам Кличко.

Во время ремонта Аллеи художников было сделано все, чтобы и художники, и посетители чувствовали себя комфортно, отметили в пресс-службе.

Также обустроили отдельный деревянный променад и несколько смотровых площадок. Установили красивую ограду. Вечером можно увидеть красивую декоративную подсветку Аллеи. Ради безопасности посетителей и самих художников обустроили пути эвакуации.

Также были выполнены работы по укреплению стены вдоль парка скульптур музея Кавалеридзе до беседки, которую полностью отреставрировали. Осуществили благоустройство территории. Для людей с инвалидностью и родителей с колясками установили пандусы. Ради безопасности - установили камеры видеонаблюдения.

Мэр отметил, что обновленная Аллея художников стала частью большого туристического маршрута, который создают в историческом центре столицы. Он начинается от Пейзажной Аллеи, идет к лестнице в урочище Гончары-Кожемяки, далее - до Андреевского спуска и через Аллею художников - к новому пешеходному мосту.

"В наших планах - сделать этот маршрут до Киево-Печерской лавры. И мы сейчас работаем над этим", - подчеркнул мэр.

Кличко с Саакашвили также прогулялись по новому пешеходно-велосипедному мосту от Владимирской горки до Арки дружбы народов. Мэр поинтересовался у людей, нравится ли им новый объект. Люди благодарили и пожелали и в дальнейшем претворять в Киеве интересные и красивые проекты.