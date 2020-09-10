Кличко открыл инвестфорум Киева-2020

Мэр Киева Виталий Кличко открыл Инвестиционный форум города Киева, который происходит сегодня в столице.

Об этом сообщает "Официальный портал Киева".

"Я рад приветствовать вас на Инвестиционном форуме города Киева наших гостей - уважаемых послов, представителей международных организаций, моих коллег-мэров городов, экспертов, представителей бизнеса! Нынешний форум проходит под лозунгом "Действуй локально. Думай глобально". И сегодня он является платформой, где мы можем обсудить то, каким должно быть экономическое и инфраструктурное развитие столицы и столичного региона в новых условиях", - сказал Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что пандемия коронавируса стала глобальным вызовом для мира.

"Власть на всех уровнях вынуждена не только сдерживать распространение вируса и защитить здоровье и жизнь людей. Но и решать, как помочь бизнесу, как восстановить экономику и обеспечить. Как в дальнейшем воплощать инфраструктурные проекты и развивать наши города. И нам нужно не потерять те темпы изменений, начатые в столице. Мы должны и дальше делать Киев комфортным европейским городом. Столица и столичный регион - это финансовый и инвестиционный центр с большим потенциалом и высоким уровнем развития инноваций и технологий. Но самой большой ценностью нашего города являются его люди", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что сегодня в условиях пандемии городская власть делает все возможное для предотвращения распространения коронавируса и защиты киевлян и оказание необходимой помощи - медицинской и социальной. Даже в условиях борьбы с пандемией Киев продолжает обновлять дороги и мосты, строить садики и школы. Ремонтировать и создавать новые парки и зоны отдыха.

По его словам, сегодня Киеву нужна стратегия, которая обеспечит развитие бизнеса. И столица такую стратегию разрабатывает.

"Пандемия в условиях прекращения или ограничения транспортных потоков между странами продемонстрировала важность развития и поддержки локальных производителей. Ради экономической безопасности городам необходимо иметь возможность функционировать автономно - в первую очередь производить товары первой необходимости. Именно поэтому локализация экономики столичного региона должно стать одним из приоритетов в преодолении последствий пандемии", - отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что Киев играет важную роль в экономическом развитии Украины. Столица обеспечивает более 20% ВВП всего государства. А доля прямых иностранных инвестиций - более 50 % от общегосударственного объема.

Также Киев - центр одной из крупнейших агломераций среди европейских столиц по количеству населения и по территории. К ассоциации "Киевская агломерация" уже присоединились 19 городских и поселковых советов. Поэтому, подчеркнул Виталий Кличко, в условиях глобальной урбанизации развитие Киевской агломерации является необходимым и перспективным.

"Поэтому наша общая цель сегодня - развитие инфраструктуры и объединения общин Большого Киева. Создание мощного мегаполиса с комфортными условиями для его обитателей. Условиями для работы и отдыха. Условиями для профессионального развития. И мы сделаем Киев и его агломерацию именно такими!", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко представил видение того, каким будет Киев в ближайшем будущем. В частности, столичная власть работает над тем, чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира.