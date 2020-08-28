Кличко заявил, что Киев через 5 лет должен войти в ТОП-10 городов мира

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

Кличко представил план видения того, каким будет Киев в ближайшем будущем

Мэр Киева Виталий Кличко представил видение того, каким будет Киев в ближайшем будущем. В частности, столичная власть работает над тем, чтобы через 5 лет Киев вошел в ТОП-100 городов мира.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-конференции "Каким мы видим Киев".

"Мир сегодня стремительно меняется. И тенденция такова, что будущее - не за супердержавами или объединениями стран, а за мегаполисами. Более 4 миллиардов людей живут сегодня в больших мегаполисах и маленьких городах. Через 25 лет в городах, по прогнозам, будут жить уже 7 миллиардов людей. Мегаполисы станут в авангарде развития. Они будут магнитами, которые притягивают лучшие таланты и самые большие ресурсы", - сказал Кличко.

По словам мэра, чтобы успешно конкурировать с мегаполисами мирового уровня, Киеву нужно делать большие усилия уже сегодня.

"Именно поэтому мы с командой длительное время разрабатываем амбициозный план: как Киеву через 5 лет войти в ТОП-100 городов мира. Это - четкая пошаговая программа, фундамент для реализации которой мы закладывали предыдущие 6 лет", - добавил Кличко.

По его мнению, Киев должен стать зеленым городом - как, например, Вена. Культурным и туристическим городом как Рим. Удобным для жителей - как Копенгаген. Романтичным - как Париж. Бизнес в столице должно быть развитым, как в Лондоне.

Для этого городская власть будет работать в следующих направлениях развития: транспортная система, социальная инфраструктура, реновация устаревшей застройки и экология.

"Транспортная система должна функционировать по принципу: "через весь город - за один час". Что уже сделано для реализации этого подхода? Мы обновляем дорожную инфраструктуру, мосты и путепроводы, в ремонт которых не вкладывали средств десятилетиями. В Киеве 1667 км дорог. Почти тысячу километров из них мы отремонтировали. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход. Проект, который не могут реализовать в столице уже более 20 лет! Начали обновление и других мостов через Днепр, строительство транспортных развязок и перехватывающих паркингов на въездах в города. Продолжается обустройство велосипедных дорожек", - отметил Кличко.

Кроме того, отмечает мэр, приоритетом для столичных властей является развитие общественного транспорта. Так, к концу следующего года планируется завершить строительство двух новых станций метро на Виноградарь. А после запуска автомобильного сообщения через Подольско-Воскресенский мост - начать строительство линии метрополитена на Троещину - 5 станций.

"Наша задача - создать комфортные условия для проживания в столице. А это, в частности, - развитая социальная инфраструктура. Поэтому мы будем вводить принцип: все преимущества центра города - в каждом районе столицы. И мы уже успели немало для этого сделать: за последние 4 года построили и обновили 28 детских садов и 7 школ. Отремонтировали более 40 отделений в медучреждениях и 4 родильных дома", - рассказал мэр Киева.

Размещение новостроек будет планироваться только комплексно - с одновременным строительством детских садов и школ, объектов социальной инфраструктуры, скверов и автопарковок, говорит мэр.

"Мы планируем создать в столице парк развлечений и отдыха для детей и взрослых (украинский Диснейленд) на территории Гидропарка. Амбициозно? Да! И мы это сделаем!" - подчеркивает Кличко.

По реновации устаревшей застройки, то здесь речь идет об устаревшем жилом фонде - "хрущевках" и промышленных зонах в столице. На их месте должны появится комфортные жилые комплексы. А на месте промзон - инновационные, технологические и бизнес-парки, художественные комплексы.

"Для сохранения исторического наследия столицы мы запретим высотное строительство в центральной части города. Будем реставрировать памятники культурного наследия. У нас, действительно, амбициозные планы. Мы хотим перенести часть административных учреждений из зданий в центре Киева и развивать административно-деловой центр на территории промзоны на Теличке. Это разгрузит город и даст новый толчок к его развитию", - добавил мэр.

Вместе с тем важной задачей столичной власти является улучшение экологии в городе. В частности, важно сохранить существующие парки и скверы, создать новые, увеличить площади озелененных территорий города.

"Мы завершим и реконструкцию Днепровской и Деснянской водопроводных станций. Это обеспечит город чистой питьевой водой. Для улучшения экологического состояния окружающей среды важно также завершить реконструкцию Бортнической станции аэрации. Будем внедрять и нетрадиционные возобновляемые источники энергии, установку солнечных батарей. Осуществлять мероприятия по энергоэффективности зданий", - отметил Кличко.

Он также напомнил, что в течение последних шести лет город успешно обновляет зеленые зоны Киева. Так, отремонтировали почти 400 парков и скверов. Увеличили и их количество - придали статус парка или сквера 136 зеленым зонам. Обновили восемь городских пляжей.

"Киев станет комфортным мегаполисом - и для проживания, и для работы, и для отдыха его жителей. Я жил во многих городах мира. Я видел их сильные и слабые стороны. Мало кому удалось создать идеальный город. Но мы стремимся к этому! Делаем и будем делать Киев именно таким", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что приложение "Дій вдома" показало свою эффективность. Его должны устанавливать граждане, которые пересекают государственную границу с Украиной.