Кличко открыл фонтан со скульптурной композицией с Архистратигом Михаилом

Мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка". Вместе с мэром композицию торжественно открыли современные защитники Украины.

Об этом говорится на сайте городского головы.

В частности, среди защитников на открытии присутствовали - ветеран АТО с позывным "Ирландец" Владимир Сергиевский, начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов и врач-инфекционист Александровской больницы Татьяна Гайнутдинова. Также на церемонии присутствовали представители всех религиозных конфессий столицы.

"Я, как врач, ежедневно оказываю помощь, лечу и утешаю киевлян. Я убеждена, что вера - в себя, в людей, которым ты доверился - это очень важно. И поэтому чувствую свою ответственность. За каждого больного, за каждого, кто вылечился. И переживаю как личную трагедию, когда человека спасти не удается. Мы - медики, как бы не было сложно, делаем все, чтобы уберечь и спасти здоровье и жизнь киевлян. Надеюсь, что Архистратиг Михаил и в дальнейшем будет оберегать Киев, его жителей. Защищать нас всех и вдохновлять на победы! Спасибо за такой великолепный фонтан-памятник", - отметила Гайнутдинова.

По словам мэра Киева, колокол, на котором установлена скульптура Архангела Михаила, символизирует всю красоту, толерантность и разнообразие города. Его холмы и храмы различных конфессий. Достопримечательности столицы.

"Сегодня мы открываем не просто фонтан. Это - символическая композиция. Мы чтим киевских защитников и охранников нашего города. Архангел Михаил почитаем в религиозном эпосе ангел. И на ближнем востоке, и в христианстве", - отметил Кличко.

Мэр столицы также отметил, что у иудеев Михаэль - один из четырех ангелов, которые стоят перед престолом Господа и охраняют четыре стороны света. Кроме того, его считают покровителем еврейского народа.

"Фигура Архангела Михаила - элемент герба нашего города. Скульптуры Архистратига украшали и охраняли Киев и в средневековье, и в более поздние времена. В 1997-98 годах, когда восстанавливали и реставрировали Михайловский Златоверхий собор, мы с братом, вместе с другими меценатами, финансировали создание барельефа Архангела, который установили над Михайловским собором между его куполами. И тогда я мечтал, что скульптура Архангела обязательно должен быть на Владимирской горке. Возле собора. Мечты воплощаются! Сегодня мы открываем очень хорошую, можно сказать, ювелирную скульптуру Архангела Михаила, которая венчает новый фонтан!" - подчеркнул Кличко.

Мэр поблагодарил художникам, которые создали фонтан, а также меценатам, за средства которых была создана скульптура. Город же финансировало установку чаши фонтана.

"Я благодарю всех, кто любит наш город и его жителей. Кто хочет, чтобы Киев был под охраной высших сил. А также - под охраной и опекой людей, которые ежедневно работают ради Киева и киевлян. Их здоровья, безопасности и комфорта в столице! Сегодня мы открыли, я бы сказал, фонтан - оберег! Сюда будут идти киевляне и гости нашего города. И фонтан станет еще одной визитной карточкой Киева! Сегодня символический день - 19 сентября - День воспоминания чуда Архистратига Михаила. И теперь Архангел отсюда будет оберегать, вдохновлять и дарить веру в наши силы и в наши победы!" - подчеркнул Кличко.

О том, что новый фонтан станет оберегом для жителей столицы, заявил ветеран АТО Владимир Сергиевский.

"Сегодня прекрасный день, и величественное событие. А завтра это уже будет история. И наши дети и внуки будут гулять по этому парку и смотреть на эту красивую скульптуру. С изображением Архангела Михаила наши собратья сейчас защищают нашу страну на востоке. Поэтому - спасибо всем, кто приобщился к этому событию", - подчеркнул Владимир Сергиевский.

Символичным открытие такого фонтана назвал и начальник караула 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Киева Руслан Черкасов.

"Хочу сказать от всех спасателей Киева. Наш город - очень большой. И поэтому чрезвычайные происшествия случаются очень часто. Ребята ежедневно ликвидируют пожары и другие чрезвычайные ситуации, спасают жизни людей. Поэтому, я надеюсь, этот новый символ будет нас оберегать и помогать в нашей работе", - подчеркнул Черкасов.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко открыл сквер с фонтаном на Оболони.