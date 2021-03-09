Кличко открыл во Флоренции памятник Тарасу Шевченко

"Сегодня, в День рождения великого Кобзаря состоялась символическое событие: во Флоренции (городе-побратиме Киева) мы открыли памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко. Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделли за то, что мы наконец воплотили этот проект, над которым вместе работали несколько лет. И теперь итальянцы и туристы со всех уголков мира, которые после пандемии продолжат посещать Флоренцию, увидят здесь и часть украинской истории и культуры", - отметил Кличко во время церемонии открытия памятника.

Монумент установили в знаковом месте - в центре, недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore. На площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate. Автор памятника, изготовлен на средства украинских меценатов, - известный украинский скульптор Олег Пинчук.

Мэр итальянского города отметил, что сегодня Киев и Флоренция стали еще ближе в своем сотрудничестве и побратимстве.

"Как Киев является столицей культуры и языка Украины, так же Флоренция - столица культуры и языка Италии. Сегодня, когда мы совместно должны противостоять пандемии, культура помогает чувствовать нам свою идентичность, укрепляет духовность и наше братство. Поэтому мы здесь сегодня, на этом событии, - ради общего блага", - отметил во время церемонии Дарио Нарделли.