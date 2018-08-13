Кличко открыл чемпионат Европы по мини-футболу

В соревнованиях принимают участие 20 команд из разных стран, в числе которых и сборная Украины

Мэр столицы Виталий Кличко принял участие в открытии чемпионата Европы по мини-футболу-2018, который начался в Киеве и продлится до 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

Как сообщается, матчи чемпионата будут проходить в комплексе "Город спорта" на Долобецком острове в Гидропарке. В соревнованиях принимает участие 20 команд из разных стран, в числе которых и сборная Украины. Отмечается, что это уже 9 евротурнир под эгидой Европейской ассоциации мини-футбола (EMF).

Кличко поздравил всех участников и болельщиков чемпионата и отметил, что Киев рад принимать такое спортивное событие.

"Это хорошо, что в Киеве происходит все больше крупных международных мероприятий - культурных, спортивных. Мы на высоком уровне провели и песенный конкурс "Евровидение" в прошлом году, и финал Лиги чемпионов УЕФА этой весной, и готовясь впервые принять конгресс Всемирной боксерской организации (WBC) осенью этого года. И также я рад, что сегодня мы открываем в Киеве европейский чемпионат по мини-футболу, которым увлекаются миллионы людей в мире", - заявил Кличко.

Отмечается, что украинская федерация мини-футбола существует с 2016 года. С тех пор она принимала участие во всех континентальных первенствах. Мини-футбол - это любительский вид спорта в Украине. По его правилам участие в матчах могут принимать только те футболисты, которые на протяжении последнего года не имели профессиональных спортивных контрактов.

Кличко ранее отмечал, что его миссия как мэра - делать все, чтобы в столице происходило как можно больше разнообразных спортивных и культурных событий.

"Спорт дает заряд энергии, бодрости и много положительных эмоций. В Киев приезжает все больше гостей. О Киеве должны говорить в мире. Киев должен показывать пример. Если в городе спортивный мэр, город также должен быть спортивным! Киев - это спортивный город!", - отметил городской голова.