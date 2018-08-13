Кличко відкрив чемпіонат Європи з міні-футболу

У змаганнях бере участь 20 команд із різних країн, у числі яких і збірна України

Мер столиці Віталій Кличко взяв участь у відкритті чемпіонату Європи з міні-футболу-2018, який розпочався у Києві і триватиме до 18 серпня. Про це повідомляє прес-служба Кличка.

Як повідомляється, матчі чемпіонату відбуватимуться в комплексі "Місто спорту" на Долобецькому острові в Гідропарку. У змаганнях бере участь 20 команд із різних країн, у числі яких і збірна України. Зазначається, що це вже 9 євротурнір під егідою Європейської асоціації міні-футболу (EMF).

Кличко привітав усіх учасників і вболівальників чемпіонату та відзначив, що Київ радий приймати таку спортивну подію.

"Це добре, що в Києві відбувається все більше великих міжнародних заходів- культурних, спортивних. Ми на високому рівні провели і пісенний конкурс Євробачення минулого року, і фінал Ліги чемпіонів УЄФА цієї весни, і готуємося вперше прийняти конгрес Всесвітньої боксерської організації (WBC) восени цього року. І також я радий, що сьогодні ми відкриваємо в Києві європейський чемпіонат з міні-футболу, яким захоплюються мільйони людей у світі", - заявив Кличко.

Зазначається, що українська федерація міні-футболу існує з 2016 року. Відтоді вона брала участь у всіх континентальних першостях. Міні-футбол - це аматорський вид спорту в Україні. За його правилами участь у матчах можуть брати лише ті футболісти, які впродовж останнього року не мали професійних спортивних контрактів.

Кличко раніше зазначав, що його місія як мера - робити все, аби у столиці відбувалося якомога більше різноманітних спортивних і культурних подій.

"Спорт дає заряд енергії, бадьорість і багато позитивних емоцій. До Києва має приїжджати все більше гостей. Про Київ повинні говорити у світі. Київ повинен показувати приклад. Якщо у місті спортивний мер, місто також має бути спортивним! Київ - це спортивне місто!", - наголосив міський голова.