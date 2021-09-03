У Кличко остановили возможный демонтаж исторического здания на Тургеневской

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт КГГА .

Там отметили, что дом внесен в перечень объектов, подпадающих под дополнительную защиту исторических зданий, не имеющих статуса объектов культурного наследия.

"Вчера вечером было зафиксировано, как у исторического здания появилась строительная техника. Город сразу направил инспекцию Департамента охраны культурного наследия, а также инспекцию Департамента городского благоустройства. Также к решению вопроса подключился председатель Шевченковского района Олег Гаряга. После переговоров с владельцами, строительную технику убрали с прилегающей территории исторического здания", - отметили в КГГА.