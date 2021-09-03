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У Кличко остановили возможный демонтаж исторического здания на Тургеневской

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 11:15
У Кличко остановили возможный демонтаж исторического здания на Тургеневской Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Город остановил возможный демонтаж исторического дома по адресу: ул. Тургеневская, 22, построенный в конце 19 века.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт КГГА.

Там отметили, что дом внесен в перечень объектов, подпадающих под дополнительную защиту исторических зданий, не имеющих статуса объектов культурного наследия.

"Вчера вечером было зафиксировано, как у исторического здания появилась строительная техника. Город сразу направил инспекцию Департамента охраны культурного наследия, а также инспекцию Департамента городского благоустройства. Также к решению вопроса подключился председатель Шевченковского района Олег Гаряга. После переговоров с владельцами, строительную технику убрали с прилегающей территории исторического здания", - отметили в КГГА.

Напомним, по инициативе мэра Киева Виталия Кличко в столице ввели мораторий на реконструкцию и/или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров исторических зданий XIX-XX века с целью предотвращения их уничтожения.

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Виталий Кличко
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