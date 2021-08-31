По инициативе Кличко в Киеве ввели мораторий на реконструкцию и капитальный ремонт исторических зданий 19-20 века

По инициативе мэра Киева Виталия Кличко в столице ввели мораторий на реконструкцию и / или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров исторических зданий 19-20 века с целью предотвращения их уничтожения. Решение поддержали 99 депутатов.

По словам заместителя городского головы - секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, за последние три года от Киевской городской государственной администрации в Министерство культуры и информационной политики Украины было направлено представление о занесении 1542 памятников и объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но пока включено только 73 объекта. Важно защитить исторические здания 19-20 века на территории города Киева, которым может угрожать уничтожение или повреждение.

"Невозможно защитить дома без статуса, до сих пор 1469 объектов не включены в реестр, поэтому по поручению Киевского городского головы Виталия Кличко на заседание Киевсовета внесен этот проект решения на временный запрет (мораторий) на реконструкцию и/или капитальный ремонт со сменой пространственных параметров исторических зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия». Исторические здания необходимо защитить от уничтожения, ведь это архитектурное наследие Украины", - отметил Владимир Бондаренко.

Заместитель городского головы добавил, что это решение будет способствовать созданию условий для защиты и охраны исторических зданий на период их выявления и исследования, четкого определения охранного статуса таких объектов, сохранения исторической самобытности города, защиты его традиционного характера среды, а также популяризации культурного наследия.