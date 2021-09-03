У Кличка зупинили можливий демонтаж історичного будинку на Тургенівській

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт КМДА .

Там зазначили, що будинок внесений до переліку об‘єктів, що підпадають під додатковий захист історичних будинків, які не мають статусу об’єктів культурної спадщини.

"Учора ввечері було зафіксовано, як біля історичного будинку з’явилась будівельна техніка. Місто одразу відправило інспекцію Департаменту охорони культурної спадщини, а також інспекцію Департаменту міського благоустрою. Також до вирішення питання долучився голова Шевченківського району Олег Гаряга. Після перемовин із власниками, будівельну техніку прибрали з прилеглої території історичного будинку", - зазначили у КМДА.