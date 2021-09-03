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У Кличка зупинили можливий демонтаж історичного будинку на Тургенівській

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 11:15
У Кличка зупинили можливий демонтаж історичного будинку на Тургенівській Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Місто зупинило можливий демонтаж історичного будинку за адресою: вул. Тургенівська, 22, який збудований наприкінці 19 століття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт КМДА.

Там зазначили, що будинок внесений до переліку об‘єктів, що підпадають під додатковий захист історичних будинків, які не мають статусу об’єктів культурної спадщини.

"Учора ввечері було зафіксовано, як біля історичного будинку з’явилась будівельна техніка. Місто одразу відправило інспекцію Департаменту охорони культурної спадщини, а також інспекцію Департаменту міського благоустрою. Також до вирішення питання долучився голова Шевченківського району Олег Гаряга. Після перемовин із власниками, будівельну техніку прибрали з прилеглої території історичного будинку", - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, за ініціативи мера Києва Віталія Кличка у столиці ввели мораторій на реконструкцію та/або капітальний ремонт зі зміною об’ємно-просторових параметрів історичних будівель ХІХ-ХХ століття з метою унеможливлення їх знищення.

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Віталий Кличко
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