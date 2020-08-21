Кличко опубликовал ко Дню независимости видео со знаковыми событиями украинской истории

Городской голова Киева Виталий Кличко опубликовал ролик ко Дню государственного флага и Дня независимости. На видео собраны знаковые моменты украинской истории, начиная с поднятия украинского флага над Крещатиком в 1990 году.

Видео городской голова опубликовал на своей странице в Facebook.



"Друзья! Украина готовится отмечать День государственного флага и День Независимости. У каждого из нас - своя история и личные эмоции любви к своей стране, ее людям. История борьбы, трагедий и побед... Но все вместе мы создаем будущее Украины - государства, в котором мечтаем жить", - отметил Кличко.

Напомним, в Украине 24 августа отмечается День независимости, который приходится на понедельник.

Таким образом, для работников с пятидневный рабочей неделей выходными будут три дня подряд - с 22 по 24 августа.