Кличко объяснил, для чего нужен общенациональный локдаун

"Улучшение ситуации в каком-то одном регионе, не означает преодоления вируса в целом. Потому что происходит постоянная миграция людей. А соответственно – и миграция вируса. И мы будем то выходить из красной зоны, то потом снова в нее попадать. Именно поэтому я и обратился к правительству принять решение о введении общенационального локдауна. Надо выиграть время, пока не начнется массовая вакцинация украинцев. Нет других способов", - подчеркнул он.

Кличко отметил, что его позиция подкреплена опытом отечественных и иностранных инфекционистов и эпидемиологов. Они отмечают, что методы остановки распространения вируса везде одинаковы и хорошо известны: максимальное ограничение контактов.

"Мы можем, конечно, надеяться, что специалисты ошибаются. И всегда надеемся на лучший сценарий. Но в условиях постоянной миграции населения по регионам страны, несоблюдения правил и в условиях отсутствия массовой вакцинации оптимистического сценария не будет. Да, решение о локдауне непопулярное. Но в ситуации со стремительным распространением вируса надо осознать: цена популизма может быть слишком высокой. Ведь речь идет о том, чтобы сохранить здоровье и жизнь миллионов людей", - резюмировал мэр Киева.