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Кличко пояснив, для чого потрібен загальнонаціональний локдаун

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому закликав до уряд ввести загальнонаціональний локдаун і обмежити пересування між регіонами.

Про це він заявив під час термінового онлайн-брифінгу.

"Покращення ситуації в якомусь одному регіоні, не означає подолання вірусу загалом. Бо відбувається постійна міграція людей. А відповідно – і міграція вірусу. І ми будемо то виходити з червоної зони, то потім знову в неї потрапляти. Саме тому я і звернувся до уряду ухвалити рішення про загальнонаціональний локдаун. Треба виграти час, поки не розпочнеться масова вакцинація українців. Немає інших способів", - наголосив він.

Кличко зазначив, що його позиція підкріплена досвідом вітчизняних та іноземних інфекціоністів та епідеміологів. Вони наголошують, що методи зупинення поширення вірусу скрізь однакові і добре відомі: максимальне обмеження контактів.

"Ми можемо, звичайно, сподіватися, що фахівці помиляються. І завжди сподіваємося на кращий сценарій. Але в умовах постійної міграції населення регіонами країни, недотримання правил і в умовах відсутності масової вакцинації оптимістичного сценарію не буде. Так, рішення про локдаун непопулярне. Але в ситуації зі стрімким розповсюдженням вірусу треба усвідомити: ціна популізму може бути надто високою. Адже йдеться про те, щоб зберегти здоров'я і життя мільйонів людей", - підсумував мер Києва.

Нагадаємо, 9 квітня Віталій Кличко звернувся до уряду із закликом запровадити загальнонаціональний локдаун.

Напередодні Україна вийшла на перше місце у Європі за кількістю хворих, за перший тиждень квітня від коронавірусу померли 3,5 тисячі людей.

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