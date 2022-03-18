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Кличко об обстреле Киева: повреждены 6 жилых домов, детсад и школа

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях обстрела Подольского района столицы. По его словам, в результате вражеской атаки повреждены 6 жилых домов, детсад и школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Кличко.

"Рядом находится садик, с другой стороны школа, 6 домов повреждены. Мы видим, в каком они состоянии, окна выбиты. Они уже непригодны для жизни. Четыре ребенка пострадали, один человек погиб, 19 сейчас госпитализированы", - отметил столичный мэр.

Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли жилой массив в Киеве. В результате возник пожар.

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