Кличко обговорив з Шольцем прискорення поставок в Україну далекобійних ракет Taurus
Мер Києва Віталій Кличко під час церемонії Bild 100 поспілкувався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем про посилення допомоги Україні, зокрема далекобійними ракетами Taurus.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.
"Відвідали з Володимиром у Берліні захід Bild 100. На який німецьке видання й видавництво Axel Springer щорічно збирає найвпливовіших людей. Під час виступів ми говорили про ту допомогу, яка життєво важлива сьогодні для боротьби і Перемоги України. І, скориставшись нагодою, я звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, який теж був присутній, аби Україні якнайшвидше надали далекобійні ракети Taurus", - повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що ця зброя потрібна Україні, аби захистити не лише свободу своєї країни, а й безпеку всього цивілізованого світу.
Раніше повідомлялося, що під час візиту Віталія Кличка до Німеччини було підписано угоду про партнерство між Києвом та Берліном.
Також повідомлялося, Кличко домовився з мером Берліна Каєм Веґнером про допомогу столиці Німеччини у створенні в Києві інноваційного муніципального центру протезування для військових.
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