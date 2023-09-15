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Кличко обговорив з Шольцем прискорення поставок в Україну далекобійних ракет Taurus

П'ятниця 15 вересня 2023 10:30
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Кличко обговорив з Шольцем прискорення поставок в Україну далекобійних ракет Taurus Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко під час церемонії Bild 100 поспілкувався із канцлером Німеччини Олафом Шольцем про посилення допомоги Україні, зокрема далекобійними ракетами Taurus.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Відвідали з Володимиром у Берліні захід Bild 100. На який німецьке видання й видавництво Axel Springer щорічно збирає найвпливовіших людей. Під час виступів ми говорили про ту допомогу, яка життєво важлива сьогодні для боротьби і Перемоги України. І, скориставшись нагодою, я звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, який теж був присутній, аби Україні якнайшвидше надали далекобійні ракети Taurus", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що ця зброя потрібна Україні, аби захистити не лише свободу своєї країни, а й безпеку всього цивілізованого світу.

Раніше повідомлялося, що під час візиту Віталія Кличка до Німеччини було підписано угоду про партнерство між Києвом та Берліном.

Також повідомлялося, Кличко домовився з мером Берліна Каєм Веґнером про допомогу столиці Німеччини у створенні в Києві інноваційного муніципального центру протезування для військових.

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Віталий Кличко
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