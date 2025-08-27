Кличко обговорив розвиток Києва і України після війни з молодими науковцями та бізнесменами з 10 країн

Спілкування відбулося в рамках зустрічі міського голови зі студентами та випускниками Гарвардського університету, Массачусетського технологічного інституту та кількох інших вищих навчальних закладів США.

"Обговорили ситуацію в Києві. Зокрема, те, як столиця в умовах війни підтримує та оновлює інфраструктуру, пошкоджену агресором, відбудовує житлові будинки, надає сервіси містянам. Робить усе для того, щоб внутрішні переселенці жили комфортно та легше адаптувалися на новому місці. Як Київ допомагає захисникам на фронті", - написав Віталій Кличко.

За його словами, йшлося також про постійну підтримку та допомогу міжнародних партнерів - фінансову, військову, гуманітарну.

Мер Києва зазначив, що молоді науковці, підприємці та діячі громадянського суспільства зацікавлені у втіленні інноваційних проєктів в Києві та Україні, до яких можуть долучитися іноземні компанії.

"Цікавили також молодь перспективи повоєнної відбудови й розвитку Києва та України, втілення інноваційних проектів, до яких можуть долучитися іноземні компанії та фахівці", - написав Віталій Кличко.