UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Кличко обговорив з послами відновлення пошкоджених обстрілами будинків у Києві

Фото: мер Києва Віталій Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Сергій Новіков

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з Надзвичайними і Повноважними Послами Латвійської та Чеської Республік в Україні Андрейсом Пілдеговічсом і Лубошем Весели. Обговорювали ситуацію в Києві та питання відновлення столиці.

Про це пише РБК-Україна, про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, він розповів, як в умовах війни місто надає всі сервіси киянам, підтримує та оновлює пошкоджені агресором об’єкти критичної та соціальної інфраструктури.

"Відновлює житлові будинки. А також - про виклики майбутньої зими, в умовах, коли ворог цілеспрямовано бʼє по критичній інфраструктурі українських міст та селищ", - написав Віталій Кличко.

 

Він подякував міжнародним партнерам за постійну підтримку та допомогу Києву та Україні.

Також під час зустрічі йшлося про необхідність розвитку місцевого самоврядування в Україні та про захист його прав, додав мер Києва.

 

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київрада ухвалила рішення про створення мережі мобільних укриттів у столиці.

Всього планується встановити 500 таких укриттів. Виконавцями будуть райдержадміністрації. В бюджеті міста цього року на укриття передбачено 4 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко