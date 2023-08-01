UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко обговорив з новим послом ФРН в Україні сприяння вступу до ЄС

Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Києві з послом ФРН Мартіном Єгером. Обговорювалися питання підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Сьогодні зустрівся з новим послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером. Обговорили ситуацію в Україні та Києві, подальшу допомогу Німеччини в боротьбі нашої держави проти російського агресора. А також - підтримку Німеччиною України на її шляху в ЄС. Я подякував уряду та дипломатам Німеччини за підтримку України та всебічну допомогу", - повідомив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що німецький дипломат у захваті від Києва та киян.

"Мартін Єгер, який нещодавно прибув до Києва, зазначив, що йому дуже подобається наше місто, його давня історія та відкриті й гостинні люди", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий КличкоЕвросоюз