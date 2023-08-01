RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко обсудил с новым послом ФРГ в Украине содействие вступлению в ЕС

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Киеве с послом ФРГ Мартином Егером. Обсуждались вопросы поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Сегодня встретился с новым послом Германии в Украине Мартином Егером. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве, дальнейшую помощь Германии в борьбе нашего государства против российского агрессора. А также – поддержку Германией Украины на ее пути в ЕС. Я поблагодарил правительство и дипломатов Германии за поддержку Украины и всестороннюю помощь", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что немецкий дипломат в восторге от Киева и киевлян.

"Мартин Егер, недавно прибывший в Киев, отметил, что ему очень нравится наш город, его давняя история и открытые и гостеприимные люди", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с Чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк и обсудил вопросы безопасности, включая энергетическую, а также проблемы местного самоуправления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоЕвросоюз