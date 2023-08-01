Кличко обсудил с новым послом ФРГ в Украине содействие вступлению в ЕС

"Сегодня встретился с новым послом Германии в Украине Мартином Егером. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве, дальнейшую помощь Германии в борьбе нашего государства против российского агрессора. А также – поддержку Германией Украины на ее пути в ЕС. Я поблагодарил правительство и дипломатов Германии за поддержку Украины и всестороннюю помощь", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что немецкий дипломат в восторге от Киева и киевлян.

"Мартин Егер, недавно прибывший в Киев, отметил, что ему очень нравится наш город, его давняя история и открытые и гостеприимные люди", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с Чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк и обсудил вопросы безопасности, включая энергетическую, а также проблемы местного самоуправления.