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Кличко обговорив з новим послом ФРН в Україні сприяння вступу до ЄС

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Вівторок 01 серпня 2023 21:01
Кличко обговорив з новим послом ФРН в Україні сприяння вступу до ЄС Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у Києві з послом ФРН Мартіном Єгером. Обговорювалися питання підтримки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Сьогодні зустрівся з новим послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером. Обговорили ситуацію в Україні та Києві, подальшу допомогу Німеччини в боротьбі нашої держави проти російського агресора. А також - підтримку Німеччиною України на її шляху в ЄС. Я подякував уряду та дипломатам Німеччини за підтримку України та всебічну допомогу", - повідомив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що німецький дипломат у захваті від Києва та киян.

"Мартін Єгер, який нещодавно прибув до Києва, зазначив, що йому дуже подобається наше місто, його давня історія та відкриті й гостинні люди", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з Надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк та обговорив питання безпеки, в тому числі енергетичної, а також проблеми місцевого самоврядування.

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Віталий Кличко Евросоюз
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