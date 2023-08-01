ua en ru
Вт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кличко обсудил с новым послом ФРГ в Украине содействие вступлению в ЕС

Новина українською →
Вторник 01 августа 2023 21:01
Кличко обсудил с новым послом ФРГ в Украине содействие вступлению в ЕС Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Киеве с послом ФРГ Мартином Егером. Обсуждались вопросы поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Сегодня встретился с новым послом Германии в Украине Мартином Егером. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве, дальнейшую помощь Германии в борьбе нашего государства против российского агрессора. А также – поддержку Германией Украины на ее пути в ЕС. Я поблагодарил правительство и дипломатов Германии за поддержку Украины и всестороннюю помощь", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что немецкий дипломат в восторге от Киева и киевлян.

"Мартин Егер, недавно прибывший в Киев, отметил, что ему очень нравится наш город, его давняя история и открытые и гостеприимные люди", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с Чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк и обсудил вопросы безопасности, включая энергетическую, а также проблемы местного самоуправления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Евросоюз
NEWS
Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какую площадь уже освободили от россиян
Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какую площадь уже освободили от россиян
DAILY
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине