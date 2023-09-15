UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кличко обговорив з міністром оборони Німеччини важливість України в геополітичних змінах

Фото: мер Києва Віталій Кличко з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Вестфальській мирній конференції та зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Йшлося про підтримку України та передумови миру, за які б’ється Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими політиками Німеччини й країн ЄС беру участь у Вестфальській мирній конференції, що відбувається в Мюнстері. Обговорюватимемо, зокрема, важливість України в геополітичних змінах, передумови миру, за який бʼється Україна, та роль у цьому підтримки Німеччини й Європи", - повідомив Віталій Кличко.

За словами Кличка, міністр оборони Німеччини запевнив у подальшій підтримці України.

"Борис Пісторіус наголосив, що підтримка української боротьби триватиме, бо Німеччина розуміє, що українці героїчно захищають не тільки свою землю, а й мир в усій Європі", - зазначив Кличко.

Мер Києва також повідомив, що Вестфальська мирна конференція присвячена 375-й річниці Вестфальського миру - одній з основоположних подій в європейській історії, з якою повʼязують також становлення таких головних принципів сучасних міжнародних відносин, як непорушність кордонів та невтручання у внутрішні справи інших країн.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Німеччини Віталій Кличко зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та обговорив пришвидшення постачання в Україну дальнобійних ракет Taurus.

Також Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн з питань підтримки вступу України до ЄС.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко