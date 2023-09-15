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Кличко обсудил с министром обороны Германии важность Украины в геополитических изменениях

Фото: мэр Киева Виталий Кличко с министром обороны Германии Борисом Писториусом (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в Вестфальской мирной конференции и встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Речь шла о поддержке Украины и предпосылках мира, за которые сражается Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом и другими политиками Германии и стран ЕС принимаю участие в Вестфальской мирной конференции, которая проходит в Мюнстере. Будем обсуждать, в частности, важность Украины в геополитических изменениях, предпосылки мира, за который сражается Украина, и роль в этом поддержке Германии и Европы", - сообщил Виталий Кличко.

По словам Кличко, министр обороны Германии заверил в дальнейшей поддержке Украины.

"Борис Писториус подчеркнул, что поддержка украинской борьбы будет продолжаться, потому что Германия понимает, что украинцы героически защищают не только свою землю, но и мир во всей Европе", - отметил Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что Вестфальская мирная конференция посвящена 375-летию Вестфальского мира - одному из основополагающих событий в европейской истории, с которой связывают также становление таких главных принципов современных международных отношений, как нерушимость границ и невмешательство во внутренние дела других стран.

Ранее сообщалось, что во время визита в Германию Виталий Кличко встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем и обсудил ускорение поставок в Украину дальнобойных ракет Taurus.

Также Кличко встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен по вопросам поддержки вступления Украины в ЕС.

 

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Виталий Кличко