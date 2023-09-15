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Кличко обговорив з міністром оборони Німеччини важливість України в геополітичних змінах

П'ятниця 15 вересня 2023 17:38
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Кличко обговорив з міністром оборони Німеччини важливість України в геополітичних змінах Фото: мер Києва Віталій Кличко з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Вестфальській мирній конференції та зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Йшлося про підтримку України та передумови миру, за які б’ється Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Разом з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та іншими політиками Німеччини й країн ЄС беру участь у Вестфальській мирній конференції, що відбувається в Мюнстері. Обговорюватимемо, зокрема, важливість України в геополітичних змінах, передумови миру, за який бʼється Україна, та роль у цьому підтримки Німеччини й Європи", - повідомив Віталій Кличко.

За словами Кличка, міністр оборони Німеччини запевнив у подальшій підтримці України.

"Борис Пісторіус наголосив, що підтримка української боротьби триватиме, бо Німеччина розуміє, що українці героїчно захищають не тільки свою землю, а й мир в усій Європі", - зазначив Кличко.

Мер Києва також повідомив, що Вестфальська мирна конференція присвячена 375-й річниці Вестфальського миру - одній з основоположних подій в європейській історії, з якою повʼязують також становлення таких головних принципів сучасних міжнародних відносин, як непорушність кордонів та невтручання у внутрішні справи інших країн.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Німеччини Віталій Кличко зустрівся в Берліні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та обговорив пришвидшення постачання в Україну дальнобійних ракет Taurus.

Також Кличко зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн з питань підтримки вступу України до ЄС.

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Віталий Кличко
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