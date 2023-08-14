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Кличко обговорив з міністром фінансів ФРН фінансову допомогу в постачанні систем ППО

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Понеділок 14 серпня 2023 11:48
Кличко обговорив з міністром фінансів ФРН фінансову допомогу в постачанні систем ППО Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з головою Федерального міністерства фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером. Обговорювалася допомога Україні у придбанні необхідної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Віталія Кличка.

"Зустрівся з міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером, який прибув сьогодні до Києва. Обговорили ситуацію в Україні й Києві та подальшу підтримку боротьби України проти російського агресора. Зокрема, йшлося про фінансову та допомогу в поставках зброї", - повідомив Кличко.

Він наголосив, що зброя потрібна Україні терміново.

"Я підкреслив, що Україна гостро потребує необхідного озброєння. Це і системи ППО, і далекобійна зброя. І ми розраховуємо на розуміння ситуації нашими партнерами, що зволікати не можна", - заявив Кличко.

За його словами, Лінднер запевнив у подальшій підтримці нашої країни.

"Крістіан Лінднер зазначив, що Німеччина продовжить підтримку України, оскільки переконана, що завдання цивілізованого світу - зробити все, щоб Україна перемогла в війні, яку розвʼязала Росія. Інакше загроза від російського агресора ще довго нависатиме над всією Європою".

Раніше повідомлялося, що за ініціативою Кличка видатки міського бюджету на допомогу ЗСУ збільшено до 5 млрд грн. Виділені кошти спрямовуються, зокрема, на придбання дронів та антидронових засобів.

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Віталий Кличко ПВО
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