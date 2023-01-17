Кличко обговорив з міністром економіки Німеччини передачу Україні озброєння

"Зустрівся в Давосі з віце-канцлером - міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком. Говорили про подальшу підтримку і допомогу Україні. Зокрема, передачу озброєння", - повідомив Кличко.

Також Кличко анонсував позитивні новини щодо підтримки України найближчим часом.

"Позитивні рішення ухвалені. Хороші новини будуть скоро", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко та його брат Володимир Кличко у складі української делегації беруть участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який проходить з 16 до 20 січня.

Також відомо, що найбільш актуальним питанням, яке зараз обговорюється союзниками України, є передача Україні німецьких танків Leopard 2.

Віце-канцлер - міністр економіки Німеччини Роберт Хабек підтвердив, що схвалить експорт цієї бойової техніки. Очікується, що Україна отримає танки Leopard 2 найближчим часом.