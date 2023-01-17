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Кличко обсудил с министром экономики Германии передачу Украине вооружения

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко в рамках визита на Всемирный экономический форум в Давосе встретился с вице-канцлером - министром экономики Германии Робертом Хабеком и обсудил помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кличко в Telegram.

"Встретился в Давосе с вице-канцлером - министром экономики Германии Робертом Хабеком. Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине. В частности, передачу вооружения", - сообщил Кличко.

Также Кличко анонсировал позитивные новости по поддержке Украины в ближайшее время.

"Позитивные решения приняты. Хорошие новости будут скоро", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Кличко и его брат Владимир Кличко в составе украинской делегации принимают участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который проходит с 16 по 20 января.

Также известно, что наиболее актуальным вопросом, обсуждаемым сейчас союзниками Украины, является передача Украине немецких танков Leopard 2.

Вице-канцлер - министр экономики Германии Роберт Хабек подтвердил, что одобрит экспорт этой боевой техники. Ожидается, что Украина получит танки Leopard 2 в ближайшее время.

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Виталий Кличко