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Кличко обговорив з мером Берліна передачу Києву генераторів та іншу допомогу столиці

Фото: Кличко обговорив з мером Берліна передачу Києву генераторів (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Берліна Каєм Вегнером та президенткою Парламенту Берліна Корнелією Зайбельт. Обговорювалися питання співпраці та подальшої допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Зустрівся в Берліні з мером німецької столиці Каєм Вегнером та головою Парламенту Берліна Корнелією Зайбельт. Обговорили допомогу, яка потрібна Києву для функціонування критичної інфраструктури наступної зими, яка буде складною. Бо росія намагається знищити й постійно обстрілює обʼєкти інфраструктури. Кай Вегнер пообіцяв, що Берлін розгляне всі можливості, щоб передати Києву партію електрогенераторів", - повідомив Віталій Кличко.

Також на зустрічі обговорювалися питання оснащення Центру протезування, що будується у Києві.

"Зокрема, з мером Вегнером деталізували подальші кроки щодо оснащення та майбутньої роботи "Берлінсько-Київського центру протезування", який відкриємо в Києві цієї осені. Це - важливий проект, який втілюємо на базі однієї з комунальних лікарень Києва за допомоги мерії Берліна та неурядової організації "Life Bridge Ukraine", - зазначив мер Києва.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером про будівництво в українській столиці інноваційного "Берлінсько-Київського центру протезування", а також про протезування в Берліні українських поранених.

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Віталий КличкоКиїв