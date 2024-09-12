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Кличко обсудил с мэром Берлина передачу Киеву генераторов и другую помощь столице

Фото: Кличко обсудил с мэром Берлина передачу Киеву генераторов (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Берлина Каем Вегнером и президентом Парламента Берлина Корнелией Зайбельт. Обсуждались вопросы сотрудничества и последующей помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Встретился в Берлине с мэром немецкой столицы Каем Вегнером и главой Парламента Берлина Корнелией Зайбельт. Обсудили помощь, которая нужна Киеву для функционирования критической инфраструктуры следующей зимой, которая будет сложной. Потому что россия пытается уничтожать и постоянно обстреливает объекты инфраструктуры. Кай Вегнер пообещал, что Берлин рассмотрит все возможности, чтобы передать Киеву партию электрогенераторов", – сообщил Виталий Кличко.

Также на встрече обсуждались вопросы оснащения Центра протезирования, который строится в Киеве.

"В частности, с мэром Вегнером детализировали дальнейшие шаги по оснащению и предстоящей работе "Берлинско-Киевского центра протезирования", который откроем в Киеве этой осенью. Это важный проект, который воплощаем на базе одной из коммунальных больниц Киева при помощи мэрии Берлина и неправительственной организации "Life Bridge Ukraine", - отметил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко договорился с мэром Берлина Каем Вегнером о строительстве в украинской столице инновационного "Берлинско-Киевского центра протезирования", а также о протезировании в Берлине украинских раненых.

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Виталий КличкоКиев