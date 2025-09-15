Кличко обговорив із міністром оборони Естонії збільшення підтримки ЗСУ західними партнерами

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Обговорили ситуацію в Україні та в Києві. Наголосив на необхідності посилення партнерами допомоги ЗСУ. Від цього залежить і безпека Європи, зокрема й країн Балтії. Важливим питанням залишається і закриття неба над Україною", - написав Віталій Кличко.

Також мер Києва поділився з Ханно Певкуром досвідом, як після ворожих атак столиця відновлює об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, відбудовує пошкоджені житлові будинки і допомагає киянам, чиє житло знищене або пошкоджене. В тому числі, продовжує надавати містянам усі необхідні сервіси.

Крім того, як зазначив мер Києва, на зустрічі йшлося про демократичні реформи на шляху до Європейського Союзу, зокрема, сильне місцеве самоврядування.

"Йшлося також про важливість незмінності демократичних перетворень в Україні на шляху нашої держави до ЄС, про сильне місцеве самоврядування, про повоєнну відбудову України. Подякував Естонії за підтримку нашої держави, за надання військової та гуманітарної допомоги", - зазначив Віталій Кличко.