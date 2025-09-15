ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кличко обсудил с министром обороны Эстонии увеличение поддержки ВСУ западными партнерами

Киев, Понедельник 15 сентября 2025 12:06
UA EN RU
Кличко обсудил с министром обороны Эстонии увеличение поддержки ВСУ западными партнерами Фото: Кличко обсудил с министром обороны Эстонии Певкуром увеличение поддержки ВСУ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром усиление иностранной помощи Вооруженным Силам Украины, от которых зависит безопасность Европы и, в частности, стран Балтии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Обсудили ситуацию в Украине и Киеве. Указал на необходимость усиления партнерами помощи ВСУ. От этого зависит и безопасность Европы, в том числе, стран Балтии. Важным вопросом остается и закрытие неба над Украиной", - написал Виталий Кличко.

Также мэр Киева поделился с Ханно Певкуром опытом, как после вражеских атак столица восстанавливает объекты критической и социальной инфраструктуры, отстраивает поврежденные жилые дома и помогает киевлянам, чье жилье уничтожено или повреждено. В том числе, продолжает предоставлять горожанам все необходимые сервисы.

Кроме того, как отметил мэр Киева, на встрече речь шла о демократических реформах на пути в Европейский Союз, в частности, о сильном местном самоуправлении.

"Речь шла также о важности неизменности демократических преобразований в Украине на пути нашего государства в ЕС, о сильном местном самоуправлении, о послевоенном восстановлении Украины. Поблагодарил Эстонию за поддержку нашего государства, за оказание военной и гуманитарной помощи", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, несмотря на изъятие центральными властями из бюджета Киева 8 млрд грн, столица нашла дополнительные средства в поддержку ВСУ.

На прошлой сессии Киевсовет проголосовал за увеличение финансирования программы "Защитник Киева" в 2025 году до 11 млрд. грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
Новости
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
На фронте зафиксированы перебои в работе спутникового интернета Starlink
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"