Кличко обговорив з генсеком "Спільноти демократій" допомогу, якої потребує Україна і Київ

"Зустрівся сьогодні у столичній мерії з Генеральним секретарем міжурядової коаліції "Спільнота демократій" Томом Гаретом, який відвідав українську столицю із ознайомчою місією. Обговорили допомогу, якої потребує Україна та Київ у боротьбі проти російської агресії. Також з паном Гаретом обговорили питання надмірної централізації державної влади в Україні, що безпосередньо загрожує розвитку демократії та місцевого самоврядування", - повідомив Кличко.

Мер Києва подякував міжнародним партнерам за всебічну підтримку та підкреслив, що Україна сьогодні бʼється не тільки за своє існування, а й за безпеку всієї Європи.

"Генеральний секретар "Спільноти демократій" озвучить проблеми, які ми обговорили, перед державами-членами на форумі "Спільноти демократій", - наголосив Віталій Кличко.

"Спільнота демократій" (Community ofDemocracies) – глобальна міжурядова коаліція, створена у 2000 році за ініціативиексдержсекретаря США Мадлен Олбрайт і міністра закордонних справ Польщі Броніслава Геремекадля просування та захисту демократичних свобод, зміцнення демократичних інститутів та розширення участі в політичному житті. Заснована на конференції у Варшаві, де делегації високого рівня зі 106 країн світу підписали Варшавську декларацію "Спільноти демократій".

Раніше Віталій Кличко виступив на відкритті конференції з демократичного врядування, організованій у Києві Міжнароднимреспубліканським інститутом (IRI) та заявив, що вкраїні, яка прагне в ЄС та НАТО, має розвиватися місцеве самоврядування. Війна не є виправданням для утисків прав громад, закручування гайок на місцях та політичних розбірок, наголосив Кличко.