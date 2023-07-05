RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко обсудил с генсеком "Сообщества демократий" помощь, в которой нуждаются Украина и Киев

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с Генеральным секретарем межправительственной коалиции "Сообщество демократий" Томом Гаретом вопросы помощи Украине и проблему централизации власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Встретился сегодня в столичной мэрии с Генеральным секретарем межправительственной коалиции "Сообщество демократий" Томом Гаретом, который посетил украинскую столицу с ознакомительной миссией. Обсудили помощь, которая нуждается в Украине и Киеве в борьбе против российской агрессии. Также с господином Гаретом обсудили вопрос над в Украине, что непосредственно угрожает развитию демократии и местного самоуправления", - сообщил Кличко.

Мэр Киева поблагодарил международных партнеров за всестороннюю поддержку и подчеркнул, что Украина сегодня борется не только за свое существование, но и за безопасность всей Европы.

"Генеральный секретарь "Сообщества демократий" озвучит проблемы, которые мы обсудили перед государствами-членами на форуме "Сообщества демократий", - подчеркнул Виталий Кличко.

"Сообщество демократий" (Community ofDemocracies) – глобальная межправительственная коалиция, созданная в 2000 году по инициативе эксгоссекретаря США Мадлен Олбрайт и министра иностранных дел Польши Бронислава Геремека для продвижения и защиты демократических свобод, укрепления демократических институтов и расширения участия в поле. Основана на конференции в Варшаве, где делегации высокого уровня из 106 стран мира подписали Варшавскую декларацию "Сообщества демократий".

Ранее Виталий Кличко выступил на открытии конференции по демократическому управлению, организованной в Киеве Международным республиканским институтом (IRI) и заявил, что в стране, стремящейся в ЕС и НАТО, должно развиваться местное самоуправление. Война не является оправданием для притеснения прав общин, закручивания гаек на местах и политических разборок, подчеркнул Кличко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко