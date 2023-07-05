ua ru
Ср, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кличко обговорив з генсеком "Спільноти демократій" допомогу, якої потребує Україна і Київ

Новость на русском →
Середа 05 липня 2023 22:15
Кличко обговорив з генсеком "Спільноти демократій" допомогу, якої потребує Україна і Київ Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко обговорив з Генеральним секретарем міжурядової коаліції "Спільнота демократій" Томом Гаретом питання допомоги Україні та проблему централізації влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Зустрівся сьогодні у столичній мерії з Генеральним секретарем міжурядової коаліції "Спільнота демократій" Томом Гаретом, який відвідав українську столицю із ознайомчою місією. Обговорили допомогу, якої потребує Україна та Київ у боротьбі проти російської агресії. Також з паном Гаретом обговорили питання надмірної централізації державної влади в Україні, що безпосередньо загрожує розвитку демократії та місцевого самоврядування", - повідомив Кличко.

Мер Києва подякував міжнародним партнерам за всебічну підтримку та підкреслив, що Україна сьогодні бʼється не тільки за своє існування, а й за безпеку всієї Європи.

"Генеральний секретар "Спільноти демократій" озвучить проблеми, які ми обговорили, перед державами-членами на форумі "Спільноти демократій", - наголосив Віталій Кличко.

"Спільнота демократій" (Community ofDemocracies) – глобальна міжурядова коаліція, створена у 2000 році за ініціативиексдержсекретаря США Мадлен Олбрайт і міністра закордонних справ Польщі Броніслава Геремекадля просування та захисту демократичних свобод, зміцнення демократичних інститутів та розширення участі в політичному житті. Заснована на конференції у Варшаві, де делегації високого рівня зі 106 країн світу підписали Варшавську декларацію "Спільноти демократій".

Раніше Віталій Кличко виступив на відкритті конференції з демократичного врядування, організованій у Києві Міжнароднимреспубліканським інститутом (IRI) та заявив, що вкраїні, яка прагне в ЄС та НАТО, має розвиватися місцеве самоврядування. Війна не є виправданням для утисків прав громад, закручування гайок на місцях та політичних розбірок, наголосив Кличко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталий Кличко
NEWS
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: зловмисник загинув на місці
Вибух у Шевченківському райсуді Києва: зловмисник загинув на місці
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії