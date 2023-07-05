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Кличко обсудил с генсеком "Сообщества демократий" помощь, в которой нуждаются Украина и Киев

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Среда 05 июля 2023 22:15
Кличко обсудил с генсеком "Сообщества демократий" помощь, в которой нуждаются Украина и Киев Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с Генеральным секретарем межправительственной коалиции "Сообщество демократий" Томом Гаретом вопросы помощи Украине и проблему централизации власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Встретился сегодня в столичной мэрии с Генеральным секретарем межправительственной коалиции "Сообщество демократий" Томом Гаретом, который посетил украинскую столицу с ознакомительной миссией. Обсудили помощь, которая нуждается в Украине и Киеве в борьбе против российской агрессии. Также с господином Гаретом обсудили вопрос над в Украине, что непосредственно угрожает развитию демократии и местного самоуправления", - сообщил Кличко.

Мэр Киева поблагодарил международных партнеров за всестороннюю поддержку и подчеркнул, что Украина сегодня борется не только за свое существование, но и за безопасность всей Европы.

"Генеральный секретарь "Сообщества демократий" озвучит проблемы, которые мы обсудили перед государствами-членами на форуме "Сообщества демократий", - подчеркнул Виталий Кличко.

"Сообщество демократий" (Community ofDemocracies) – глобальная межправительственная коалиция, созданная в 2000 году по инициативе эксгоссекретаря США Мадлен Олбрайт и министра иностранных дел Польши Бронислава Геремека для продвижения и защиты демократических свобод, укрепления демократических институтов и расширения участия в поле. Основана на конференции в Варшаве, где делегации высокого уровня из 106 стран мира подписали Варшавскую декларацию "Сообщества демократий".

Ранее Виталий Кличко выступил на открытии конференции по демократическому управлению, организованной в Киеве Международным республиканским институтом (IRI) и заявил, что в стране, стремящейся в ЕС и НАТО, должно развиваться местное самоуправление. Война не является оправданием для притеснения прав общин, закручивания гаек на местах и политических разборок, подчеркнул Кличко.

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Виталий Кличко
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