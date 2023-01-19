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Кличко обговорив у Давосі з міністром міжнародної співпраці Швеції допомогу Україні

Фото: мер Києва Віталій Кличко та міністр розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йохан Форсселл (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з міністром розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоханом Форсселлом. Йшлося про військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Про допомогу озброєнням говорив під час зустрічі в Давосі з міністром розвитку міжнародної співпраці та торгівлі Швеції Йоханом Форсселлом. Міністр повідомив, що Швеція планує незабаром передати Україні САУ Archer та протитанкові комплекси NLAW", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віталій Кличко на форумі в Давосі зустрівся з президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо та першим віце-президентом ЄБРР Юргеном Рігтерінком з приводу подальшої допомоги Києву.

Зокрема, у модернізації теплоенергетичного комплексу міста та будівництві нової лікарні швидкої допомоги на правому березі столиці.

Також Кличко зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і вручив йому відзнаку "Почесний громадянин міста Києва".

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ШвеціяВіталий Кличко