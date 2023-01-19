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Кличко в Давосі вручив Джонсону нагороду "Почесний громадянин міста Києва"

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Четвер 19 січня 2023 11:02
Кличко в Давосі вручив Джонсону нагороду "Почесний громадянин міста Києва" Фото: Борис ДЖонсон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Давосі з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і передав йому відзнаку "Почесний громадянин міста Києва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка в Facebook.

"Поспілкувався в Давосі з великим другом України Борисом Джонсоном. Мав нагоду вручити йому нагороду від української столиці - звання Почесного громадянина міста Києва. Рішення про його присвоєння Київрада схвалила наприкінці листопада минулого року. Нагороду Борису вручив в Українському домі в Давосі", - повідомив Кличко.

Мер Києва зазначив, що Борис Джонсон продовжує допомагати Україні.

"Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем’єр Великобританії Джонсон робив все можливе для допомоги Україні. І продовжує підтримувати нас та переконувати в необхідній підтримці цивілізований світ", - наголосив Кличко.

Своєю чергою, британський політик запевнив у подальшій підтримці України до повної перемоги.

"Путін зробив катастрофічну помилку. А все, що ми, друзі України, маємо робити зараз - продовжувати підтримувати Україну танками, літаками, фінансовими ресурсами, усім необхідним. Поки Україна переможе. Україна - вільна, суверенна, незалежна європейська країна", - сказав Джонсон.

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Борис Джонсон
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