Кличко в Давосі вручив Джонсону нагороду "Почесний громадянин міста Києва"
Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Давосі з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном і передав йому відзнаку "Почесний громадянин міста Києва".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка в Facebook.
"Поспілкувався в Давосі з великим другом України Борисом Джонсоном. Мав нагоду вручити йому нагороду від української столиці - звання Почесного громадянина міста Києва. Рішення про його присвоєння Київрада схвалила наприкінці листопада минулого року. Нагороду Борису вручив в Українському домі в Давосі", - повідомив Кличко.
Мер Києва зазначив, що Борис Джонсон продовжує допомагати Україні.
"Борис неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем’єр Великобританії Джонсон робив все можливе для допомоги Україні. І продовжує підтримувати нас та переконувати в необхідній підтримці цивілізований світ", - наголосив Кличко.
Своєю чергою, британський політик запевнив у подальшій підтримці України до повної перемоги.
"Путін зробив катастрофічну помилку. А все, що ми, друзі України, маємо робити зараз - продовжувати підтримувати Україну танками, літаками, фінансовими ресурсами, усім необхідним. Поки Україна переможе. Україна - вільна, суверенна, незалежна європейська країна", - сказав Джонсон.
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